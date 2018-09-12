Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Анатолий Ситников провел прием граждан в аппарате Следственного управления.

За помощью обратились три жителя Саранска. Горожан интересовали вопросы, которые касаются проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел.

В ходе приема все граждане получили подробные разъяснения. Кроме того, Анатолий Ситников дал конкретные поручения руководителям структурных подразделений и следственных отделов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru