Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

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Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Анатолий Ситников провел прием граждан в аппарате Следственного управления.
За помощью обратились три жителя Саранска. Горожан интересовали вопросы, которые касаются проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел.
В ходе приема все граждане получили подробные разъяснения. Кроме того, Анатолий Ситников дал конкретные поручения руководителям структурных подразделений и следственных отделов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.
Источник: mordovia.sledcom.ru