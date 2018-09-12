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Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель СУ СК РФ по Мордовии провел личный прием граждан

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия Анатолий Ситников провел прием граждан в аппарате Следственного управления.

За помощью обратились три жителя Саранска. Горожан интересовали вопросы, которые касаются проведения доследственных проверок и расследования уголовных дел.

В ходе приема все граждане получили подробные разъяснения. Кроме того, Анатолий Ситников дал конкретные поручения руководителям структурных подразделений и следственных отделов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Республике Мордовия.


Источник: mordovia.sledcom.ru