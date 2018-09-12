В Мордовии 29-летний мужчина погиб во время рыбалки

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту гибели 29-летнего рыбака.

Трагедия произошла 11 сентября в поселке Явас Зубово-Полянского района. Находясь на берегу реки Солдатская, 29-летний рыбак задел удочкой провода высоковольтной линии электропередач. В результате поражения электрическим током гражданин скончался на месте происшествия.

О трагедии сообщили мужчины, которые пришли на рыбалку вместе с 29-летним гражданином.

В настоящее время проводится доследственная проверка по факту гибели рыбака.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия.

Источник: mordovia.sledcom.ru