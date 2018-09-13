Цифровой учебный год: сервисы «Ростелекома» – новым школам в Саранске и Рузаевке

«Ростелеком» построил оптическую инфраструктуру связи и предоставил доступ к цифровым услугам новым школам, открывшимся в Саранске и Рузаевке. Вместе с высокоскоростным интернетом в саранской школе № 10 со статусом «Центр рабочих профессий» заработала виртуальная АТС, а в рузаевской школе № 12 − интерактивное телевидение.

«Интернет необходим нам для решения административных вопросов, использования цифровых образовательных ресурсов на занятиях и взаимодействия с учениками и их родителями при помощи электронных дневников. Цифровая телефония «Ростелекома» помогает выстраивать эффективную работу с входящими вызовами», – рассказал директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» Виктор Верясов.

Доступ в интернет появился в инженерно-технических классах, детских телестудиях, кабинетах робототехники и лабораториях 3D-моделирования. Учителя получили возможность проводить интерактивные уроки и обучать ребят интернет-проектированию. Кроме того, информационные технологии применяются для обеспечения безопасности школ и при организации питания.

«Оптические сети мы строили одновременно с возведением учебных заведений. Это позволило начать обучение детей в цифровой среде с первого дня занятий. При необходимости компания готова оперативно подключить школам дополнительные сервисы, например видеонаблюдение или видео-конференц-связь. Пропускная способность оптики «Ростелекома» это позволяет», − отметил директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» Сергей Толстограев.

Саранская школа № 10 – первый в Мордовии Центр рабочих профессий на 550 мест. Обучение ведется в тесном взаимодействии с техникумами. В школе № 12 в Рузаевке учатся 800 ребят.