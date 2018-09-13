В Краснослободске водитель «Ниссана» наехала на детсадовца

12 сентября в 17:25 на улице Кирова в Краснослободске 38-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «Ниссан Микра» совершила наезд на 3-летнего ребенка.

Ребенок, являющийся воспитанником детского сад, находился на газоне. В результате аварии несовершеннолетний был доставлен в городскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой, назначив амбулаторное лечение.

Женщина-водитель трезва. По факту ДТП возбуждено дело об административном нарушении, назначена и проводится проверка.