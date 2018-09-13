В Ромодановском районе в результате ДТП погиб мужчина

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В Ромодановском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Трагическое происшествие произошло накануне ночью на 21-м километре дороги, которая соединяет Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте ДТП.
Выяснилось, что ранее автомобилист был лишен водительского удостоверения.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.
Источник: гибдд.рф