В Ромодановском районе в результате ДТП погиб мужчина

В Ромодановском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Трагическое происшествие произошло накануне ночью на 21-м километре дороги, которая соединяет Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля марки «Ниссан», в определенный момент движения не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте ДТП.

Выяснилось, что ранее автомобилист был лишен водительского удостоверения.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф