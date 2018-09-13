В Чамзинском районе горела квартира

В Чамзинском районе Мордовии произошел пожар в квартире.

Днем 12 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в поселке Комсомольский произошел пожар. Загорелась одна из квартир жилого дома, расположенного на территории указанного населенного пункта. По предварительным данным, в спальной комнате воспламенилась мебель и отделка. К моменту приезда пожарных огонь успел распространиться на площади 10 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Что стало причиной возгорания, в настоящее время неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru