В Саранске пьяный автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе

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В Саранске пьяный водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе.
Происшествие произошло вечером 12 сентября по адресу – улица Энгельса, в Ленинском районе города. Пьяный гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21123, совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «РКБ №4».
В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.
Источник: гибдд.рф