В Саранске пьяный автомобилист сбил девушку на пешеходном переходе

В Саранске пьяный водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе.

Происшествие произошло вечером 12 сентября по адресу – улица Энгельса, в Ленинском районе города. Пьяный гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21123, совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «РКБ №4».

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф