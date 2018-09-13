Жительница Зубово-Полянского района собирала коноплю из-за отсутствия денег

В Зубово-Полянском районе сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая собирала коноплю.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка задержали жительницу Зубово-Полянского района. В рюкзаке, принадлежащем указанной женщиной, полицейские обнаружили около 300 граммов марихуаны.

Гражданка призналась, что стала собирать коноплю по причине отсутствия денег на покупку сигарет.

В отношении жительницы Зубово-Полянского района было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф