В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал человек

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В Лямбирском районе Мордовии в результате столкновения двух автомобилей был травмирован человек.
Указанное происшествие произошло днем 12 сентября на одной из дорог упомянутого района. Не смогли разъехаться два автомобиля.
В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.
В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.
По какой причине произошло столкновение транспортных средств, в данный момент не известно.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф