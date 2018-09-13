В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе Мордовии в результате столкновения двух автомобилей был травмирован человек.

Указанное происшествие произошло днем 12 сентября на одной из дорог упомянутого района. Не смогли разъехаться два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время нет никакой информации.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

По какой причине произошло столкновение транспортных средств, в данный момент не известно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф