Неизвестные мошенники ограбили 80-летнюю жительницу Мордовии

В Мордовии 80-летняя пенсионерка стала жертвой неизвестных мошенников.

Недавно 80-летней жительнице Мордовии позвонил незнакомый гражданин, сообщивший, что фирма, продававшая биологически активные добавки, которые покупала пенсионерка, была привлечена к уголовной ответственности за мошенничество, а всем её клиентам выплачивается компенсация в размере 260 тыс. рублей. Затем незнакомец сообщил старушке, что для оформления необходимых документов она должна перечислить 10 тыс. рублей. После этого под другими предлогами пенсионерка ещё несколько раз переводила деньги на указанный неизвестным гражданином счет. В общей сложности для получения компенсации старушка перечислила 162 тыс. рублей.

Обещанную незнакомцем выплату пенсионерка так и не получила.

Стражи порядка установили, что банковский счет, на который были перечислены деньги, открыт в Ставропольском крае, а деньги были обналичены в Московской области.

Полицейские проводят проверку по факту мошенничества.

Источник: 13.мвд.рф