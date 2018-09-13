В Старошайговском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек

В Старошайговском районе Мордовии по причине ДТП был травмирован человек.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, указанное происшествие произошло днем 12 сентября. Точное место инцидента не указано. Водитель автомобиля, марка которого не сообщается, в определенный момент движения, не сумев удержать контроль над управлением, допустил опрокидывание транспортного средства в кювет.

В результате опрокидывания транспортного средства был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

По какой причине автомобилист не смог справиться с управлением, установят сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru