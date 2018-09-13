В Мордовии перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве

В Мордовии предстанет перед судом 33-летний мужчина, который обвиняется в убийстве.

Преступление было совершено 22 июня нынешнего года в селе Сиалеевская Пятина Инсарского района. 33-летний обвиняемый, находясь на улице, поссорился с 40-летним мужчиной. В процессе выяснения отношений младший участник конфликта несколько раз ударил оппонента самодельным ножом в грудь.

Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

Обвиняемый был задержан полицейскими в городе Инсар.

Материалы уголовного дела в отношении 33-летнего мужчины в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

Источник: 13.мвд.рф