В Чамзинском районе в результате столкновения двух машин пострадал человек

В Чамзинском районе Мордовии по причине столкновения двух автомобилей пострадал человек.

Указанное ДТП было зафиксировано вечером 12 сентября на 45-м километре трассы, которая пролегает между Саранском и Ульяновском. Не смогли поделить дорогу два автомобиля.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.

По какой причине произошло столкновение автомобилей, в настоящее время неизвестно.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru