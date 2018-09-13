В Ромоданово продавались опасные мясные полуфабрикаты

В Ромоданово был оштрафован владелец магазин, который продавал мясную продукцию неизвестного происхождения.

В ходе проведения внеплановой проверки одного из магазинов указанного населенного пункта сотрудники Россельхознадзора установили, что в торговом заведении осуществляется продажа мясных полуфабрикатов без ветеринарных сопроводительных документов.

В отношении владельца указанного магазина была избрана мера административного наказания в виде штрафа, размер которого составляет 3 тыс. рублей. Кроме того, предпринимателю было выдано предписание об устранении нарушения.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают, что употребление продуктов без надлежащих документов представляет собой угрозу для жизни и здоровья человека.

Источник: ursn-rm.ru