В Чамзинском районе в результате автомобильной аварии пострадал человек

В Чамзинском районе Мордовии произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого был травмирован человек.

12 сентября, около 18:10 на 48-м километре трассы, которая соединяет Саранск и Ульяновск, не смогли разъехаться два автомобиля. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд одной из машин на встречную полосу.

Вследствие столкновения автомобилей телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент нет никакой информации.

Точная причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru