В гости к мордовским заключенным приехали родственники

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел День открытых дверей.

Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №13. Изначально родственники осужденных, прибывшие в исправительное учреждение, посетили жилые помещения отрядов. После этого в клубе колонии прошел концерт.

Затем в кафе было организовано чаепитие, в ходе которого осужденные смогли в неформальной обстановке пообщаться со своими родственниками.

Родственники осужденных поблагодарили руководство учреждения за теплый прием и заботу о подопечных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su