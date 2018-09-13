В гости к мордовским заключенным приехали родственники

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В одной из исправительных колоний Мордовии прошел День открытых дверей.
Указанное мероприятие было проведено в исправительной колонии №13. Изначально родственники осужденных, прибывшие в исправительное учреждение, посетили жилые помещения отрядов. После этого в клубе колонии прошел концерт.
Затем в кафе было организовано чаепитие, в ходе которого осужденные смогли в неформальной обстановке пообщаться со своими родственниками.
Родственники осужденных поблагодарили руководство учреждения за теплый прием и заботу о подопечных.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su