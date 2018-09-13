В Лямбирском районе автомобиль сбил велосипедиста

В Лямбирском районе Мордовии велосипедист попал под колеса автомобиля.

Происшествие произошло вечером 12 сентября на территории села Берсеневка. Водитель автомобиля, марка которого пока что неизвестна, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство совершило наезд на велосипедиста.

Пострадавший получил телесные повреждения. О том, в каком состоянии в данный момент находится велосипедист, неизвестно.

Сотрудники МЧС принимали участие в ликвидации последствий наезда автомобиля на велосипедиста.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства данного происшествия.

Источник: 13.mchs.gov.ru