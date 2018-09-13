Житель Саранска получит компенсацию за неисправный мобильный телефон

В Саранске мужчина отсудил компенсацию за неисправный мобильный телефон.

В феврале нынешнего года гражданин приобрел мобильный телефон в одном из магазинов торгового центра «Огарев Плаза». Стоимость гаджета составила более 22,5 тыс. рублей. В процессе эксплуатации мобильного телефона мужчина обнаружил такой недостаток, как неуправляемость звукозаписи камеры. Гражданин пришел в магазин с просьбой дать пояснения по факту неисправности. В ответ на это сотрудники торгового заведения предложили горожанину обменять товар на идентичный в течение недели. Мужчина согласился, но на протяжении указанного отрезка времени дали о себе знать другие неисправности. От корпуса мобильного телефона отклеился экран, кнопка, находящаяся на лицевой стороне гаджета, стала болтаться, мобильный телефон перестал заряжаться, имело место тусклое изображение, а также при нажатии скрипел дисплейный модуль.

Мужчина в очередной раз обратился за помощью к сотрудникам магазина, но они заявили, что ничего не могут сделать в данной ситуации. В итоге между покупателем и продавцом был расторгнут договор купли-продажи. Горожанин должен был получить денежную сумму, которая была потрачена им на покупку гаджета. Деньги продавец так и не вернул. По указанной причине покупатель обратился в суд.

Решением суда продавец получил обязательство о выплате горожанину денежной компенсации в размере 76,9 тыс. рублей, которая включает в себя уплаченную за товар денежную сумму, неустойку, возмещение морального вреда, штраф и судебные расходы.

Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru