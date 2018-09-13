В Саранске пострадала пассажирка автобуса, который сбил пешехода

В Саранске водитель рейсового автобуса сбил пешехода и допустил падение пассажирки.

Инцидент произошел утром 12 сентября по адресу – улица Косарева. Мужчина, управлявший рейсовым автобусом, совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в несанкционированной для этого зоне. В момент наезда транспортного средства на правонарушительницу в салоне упала одна из пассажирок.

Женщина, попавшая под колеса рейсового автобуса, ушла с места происшествия. Пассажирке транспортного средства понадобилась медицинская помощь.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении.

Источник: гибдд.рф