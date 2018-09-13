В Дубенском районе продавалась свинина неизвестного происхождения

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В Дубенском районе Мордовии продавалось мясо свинины, представляющее собой потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан.
На ярмарке выходного дня, которая проходила в селе Дубенки, сотрудники Россельхознадзора зафиксировали факт продажи мяса свинины в количестве 10 кг без ветеринарных сопроводительных документов.
Указанная продукция была снята с продажи. В отношении женщины, которая продавала потенциально опасное для жизни и здоровья граждан мясо, было возбуждено дело об административном правонарушении.
Кроме того, с продавщицей была проведена профилактическая беседа.
Источник: ursn-rm.ru