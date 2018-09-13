В Кочкуровском районе легковушка врезалась в газовую опору

В Кочкуровском районе Мордовии водитель легкового автомобиля врезался в газовую опору.

Указанное ДТП произошло 12 сентября на территории села Мордовское Давыдово. Гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», в определенный момент движения не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство врезалось в газовую опору.

Пассажирка легковушки была доставлена в ближайшую больницу. После оказания помощи медики отпустили участницу ДТП домой.

Водитель легковушки отказался от прохождения от прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного происшествия.

Источник: гибдд.рф