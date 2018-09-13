Футбольная команда «Мордовия-2001» прошла в полуфинал первенства России

Футбольная команда «Мордовия-2001» вышла в полуфинальный раунд первенства России среди команд спортивных школ.

Отборочные матчи проходили на базе отдыха «Изумрудное», которая расположена в Городецком районе Нижегородской области. В ходе пятой отборочной игры юные футболисты из Мордовии одержали победу над ФК «РЦПФ-Олимпиец» из Нижнего Новгорода. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу мордовских спортсменов.

Стоит упомянуть, что данные соревнования стали одним из этапов национального отбора в юношескую лигу УЕФА.

По информации, которая была опубликована пресс-службой межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия».

Источник: cpf-mordovia.ru