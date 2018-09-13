В Мордовии состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры

13 сентября в прокуратуре Мордовия прошло расширенное заседание коллегии.

В ходе указанного заседания были рассмотрены вопросы о практике участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства. С начала нынешнего года с участием государственных обвинителей было рассмотрено 2832 уголовных дела.

Кроме того, было отмечено, что качество апелляционного обжалования по уголовным делам и материалам стабильно находится на высоком уровне.

Также в ходе заседания был утвержден комплекс мер, направленных на повышение результативности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Республики Мордовия.

Источник: prokrm.ru