Стальные трубы: какие выбрать и где купить

При слове "труба" большинство людей подумает о строительстве, и этой действительно основная сфера применения труб. Однако также их можно использовать для транспортировки различных веществ, при производстве различных металлических изделий, для передачи давления в качестве импульса при технологических нуждах, в качестве защиты коммуникации, к примеру, электропроводки, при бурении скважин, а также при устройстве колодцев, родников и многого другого.

Перейдя на сайт компании «Центр по Строительству и Комплектации зданий», можно выбирать среди большого ассортимента таких товаров, основным направлением деятельности компании является поставка стальных труб и металлопрокат. Здесь есть стальные трубы и металлопрокат для нефтегазовых и химических предприятий, машиностроения и строительства.

Фирма занимается продажей стальных бесшовных и электросварных труб, холоднодеформированных, водогазопроводных, газлифтных, оцинкованных, профильных, нержавеющих и сталь 09Г2С труб, а также стальных тройников, переходников и отводов.

Стальные трубы существуют шести классов. К первому классу относят трубы из углеродистых сталей, их применяют для водяного и газового обеспечения. Во второй класс также входят трубы из углеродистых сталей, но их можно применять в магистральных трубопроводах высокого или низкого давления. В третий класс входят трубы с дополнительной термической обработкой, они могут работать при высоком давлении и температуре. Трубы четвертого, пятого и шестого класса рассчитаны на использование в промышленности и машиностроении. При использовании любых труб для их соединения понадобятся переходники, отводы и, возможно, тройники.

Также компания работает в области изоляции труб, в срок от трех дней можно получить уникальные цены на изоляцию. Так как рынок не стоит на месте, постоянно развиваясь, то компания уделяет большое внимание расширению ассортимента и улучшению качества продаваемых товаров.

Благодаря наличию представительств в нескольких крупных российских городах, покупатели могут рассчитывать на быструю доставку товаров. Главный офис фирмы располагается в Санкт-Петербурге, также есть филиалы в Санкт-Петербурге, Сургуте, Новом Уренгое, Омске и Усть-Куте. Заказать доставку можно во все регионы России.

Сотрудники компании занимаются заключением договоров на выгодных условиях, формируют контейнеры и сборные вагоны, отгружают металлопрокат до склада, а также контролируют исполнение заказов во время всех этапов.