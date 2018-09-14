Как подобрать банк для ведения бизнеса

Любому бизнесмену приходиться прибегать к услугам банка, к его выбору следует подходить с максимальной ответственностью, так как от этого может зависеть успешность предприятия.

Практически любой бизнес нуждается в расчетном счете, куда компания будет получать платежи от клиентов, а также оплачивать через него услуги подрядчиков и товары поставщиков. При выборе банка для открытия расчетного счета следует оценить стоимость услуг, качество обслуживания и, конечно, надежность банка.

Большим преимуществом станет возможность работать с банком через интернет. Мобильность современного мира иногда может даже поражать, но именно она позволяет экономить время, не тратя его на походы в банк, а решая все через личный кабинет.

Важным критерием при работе банка является то, в какое время можно осуществлять платежи, так обычно график работы бизнесменов не укладывается в стандартный распорядок.

Если банк работает только с определенной категорией клиентов, значит, он уделяет своим клиентам максимум внимания, тратя все время на разработку программ, которые будут интересны именно им.

Возможность открыть счет за считанные минуты уже давно никого не удивляет, но она является свидетельством оперативности работы сотрудников, поэтому лучше выбирать банк, где такое быстрое обслуживание возможно.

Далеко не всегда можно найти поблизости нужный банкомат, поэтому у банка обязательно должны быть партнеры, в таком случае вы сможете без комиссий пользоваться другими терминалами и банкоматами.

Если вы ищете надежный банк для ип, то на все эти критерии следует обращать внимание, иначе можно столкнуться с различными проблемами, которые будут усложнять работу бизнеса.

МодульБанк работает исключительно с малым бизнесом, его услугами пользуются индивидуальные предприятия, компании с сотрудниками и розничные магазины. Согласно исследованию Агентства Марксвеб, МодульБанк предлагает самые низкие тарифы на обслуживание предпринимателей. По стоимости услуг для компаний с услугами для юридических лиц банк занял второе место, а по тарифам для розничных продавцов – третье.

Вся работа проводится через интернет, где клиент может решить свои проблемы, используя онлайн-чат с сотрудником банка. Часто люди сталкиваются с проблемой, когда они не могут понять, что им говорит представитель банка, так как он использует сложную и терминологию. С МодульБанком клиенты могут избежать этого благодаря специальному подходу к подбору персонала.