Житель Теньгушевского района подозревается в краже триммера у своего приятеля

В Теньгушевском районе Мордовии стражи порядка задержали 64-летнего мужчину, который подозревается в краже триммера.

Недавно в полицию Теньгушевского района обратилась 69-летняя местная жительница, которая сообщила, что из сарая, расположенного на территории принадлежащего ей подворья, неизвестными лицами был похищен триммер.

По подозрению в совершении указанной кражи был задержан 64-летний товарищ супруга заявительницы. Мужчина сообщил, что пришел в гости к приятелю, но дома в тот момент никого не было. Затем гражданин прошелся по двору и обнаружил ключи от закрытого сарая, в котором и хранился триммер. По какой причине была совершена кража, подозреваемый не объяснил.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Источник: 13.мвд.рф