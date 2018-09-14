В Саранске дисциплинированным водителям подарили билеты в театр

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели не совсем обычную акцию, главной целью которой стало не наказание нарушителей, а вознаграждение соблюдающих правила автомобилистов.

Всероссийский день трезвости в Саранске сотрудники Госавтоинспекции решили отметить проведением мероприятия, в ходе которого водителям, севшим за руль в трезвом состоянии, абсолютно безвозмездно вручались билеты на спектакли Русского драматического театра республики. Также автомобилистам были вручены специальные памятки.

Автомобилисты поддержали данную инициативу Госавтоинспекции и театралов, а также отметили, что проблема аварийности с участием пьяных водителей волнует общество.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф