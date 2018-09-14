С начала нынешнего года в Мордовии пожары унесли жизни 27 человек

С начала нынешнего года в Мордовии по причине пожаров погибли 27 человек.

В общей сложности с начала нынешнего года на территории региона было зарегистрировано. 519 пожаров. За аналогичный период минувшего года в республике произошло 484 происшествия подобного рода.

В нынешнем году пожары унесли жизни 27 человек. В минувшем году за аналогичный период времени в результате пожаров погибли 37 граждан.

Наиболее подверженным пожарам является жилой сектор. Там было зафиксировано 411 возгораний.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru