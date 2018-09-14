Прокурор Мордовии посетил одно из лечебно-исправительных учреждений региона

Прокурор Республики Мордовия Александр Филимонов с рабочим визитом посетил лечебно-исправительное учреждение №19.

Главный прокурор региона осмотрел толовую, штрафной изолятор, жилые помещения отрядов, медицинскую часть, участок по производству растительного масла, а также швейный и мукомольный цеха.

Упомянутые объекты были проверены на предмет соответствия требованиям уголовно-исполнительного законодательства, соблюдения санитарных норм, а также соблюдения прав и законных интересов осужденных.

Каких-либо жалоб от осужденных не поступило.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: prokrm.ru