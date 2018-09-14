Жителя Мордовии ограбил знакомый из Ульяновской области

В Мордовии полицейские задержали 24-летнего жителя Ульяновской области, который подозревается в краже мобильного телефона и дорогостоящего перстня.

24-летний житель Ульяновской области, недавно освободившийся из тюрьмы, решил добраться до Москвы через Рузаевку. В ожидании поезда подозреваемый познакомился с двумя жителями Мордовии. Новоиспеченные приятели принялись распивать алкогольные напитки. В ходе попойки 24-летний молодой человек незаметно похитил у 30-летнего жителя Мордовии дорогостоящий мобильный телефон. Затем парень, провожая нового приятеля до такси, снял с его руки золотой перстень.

В данный момент житель Ульяновской области задержан.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф