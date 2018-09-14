В Рузаевском районе осудили местного жителя, едва не убившего своего сына

В Рузаевском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который ударил ножом своего сына.

В ночь на 7 июля нынешнего года осужденный поссорился со своим сыном. После завершения словесной перепалки мужчина схватил в руки нож и ударил им сына в живот.

Пострадавший получил ранение. Указанное телесное повреждение было признано медиками тяжелым и опасным для жизни.

Решением Рузаевского районного суда в отношении нерадивого отца была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой Рузаевского районного суда.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru