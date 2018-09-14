Саранские полицейские побеседовали с иностранными студентами

В Саранске сотрудники правоохранительных органов рассказали иностранным студентам о необходимости соблюдения миграционного законодательства.

Встреча представителей правоохранительных органов с иностранными студентами состоялась 13 сентября на базе МГПИ им. М.Е. Евсевьева.

Полицейские рассказали иностранцам об изменениях в миграционном законодательстве, а также обо всех юридических тонкостях, которые касаются пребывания на территории России.

Также профилактическую беседу провели участковые уполномоченные полиции.

Кроме того, студенты получили возможность задать полицейским интересующие их вопросы.

Источник: 13.мвд.рф