В Темникове привлекли к ответственности продавца мёда

В Темникове был привлечен к административной ответственности мужчина, который продавал мёд неизвестного происхождения.

В ходе проведения рейдового мероприятия на территории города Темников сотрудники Россельхознадзора обнаружили факт продажи мёда в количестве около 15 кг без ветеринарно-сопроводительной документации, которая бы содержала информацию об источнике происхождения товара.

Гражданин, который допустил указанное нарушение действующего законодательства, был привлечен к административной ответственности.

Сотрудники Россельхознадзора напоминают о том, что употребление продукции неизвестного происхождения представляет собой угрозу для жизни и здоровья граждан.

Источник: ursn-rm.ru