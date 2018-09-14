В Мордовии суд обязал администрацию села уничтожить наркосодержащие растения

В Ковылкинском районе Мордовии суд обязал администрацию одного из местных сельских поселений уничтожить дикорастущие наркосодержащие растения.

На территории одного из сельских поселений указанного район были обнаружены очаги произрастания растений, в составе которых содержатся наркотики. Данные растения разрослись на площади 25 квадратных метров.

По указанной причине и.о. Ковылкинского межрайонного прокурора подал в районный суд исковое заявление с требованием уничтожить упомянутые растения.

Ковылкинский районный суд удовлетворил исковое заявление. Администрация сельского поселения обязана уничтожить растения в течение семи дней со дня вступления в законную силу решения суда.

Источник: vs.mor.sudrf.ru