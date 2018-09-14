В Саранске предостережения о мошенничестве напечатают на квитанциях за коммунальные услуги

В Саранске полиция разместит предостережения о мошенничестве на квитанциях за коммунальные услуги.

На платежных бланках появится информация о различных видах телефонного мошенничества. Стражи порядка напоминают о том, что в большинстве случаев преступники действуют от имени работников банка, которые сообщают о якобы блокировке счета или прочих проблемах, или же представляются родственниками, которые попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в финансовой помощи.

Сотрудники правоохранительных органов рассчитывают на то, что данные предостережения прочтут все жители Саранска.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф