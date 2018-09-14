Мордовская заключенная получила отпуск

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Осужденная, отбывающая наказание в одной из исправительных колоний Мордовии, получила отпуск.
Осужденная Наталья Волкова, которая в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №13, получила отпуск и разрешение покинуть пределы исправительного учреждения, чтобы решить вопросы, связанные с трудоустройством и обустройством быта после освобождения.
Отпуск продлится четыре дня.
Необходимо отметить, что опыт предоставления подобных отпусков практикуется и в других колониях Мордовии.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.fsin.su