Мордовская заключенная получила отпуск

Осужденная, отбывающая наказание в одной из исправительных колоний Мордовии, получила отпуск.

Осужденная Наталья Волкова, которая в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии №13, получила отпуск и разрешение покинуть пределы исправительного учреждения, чтобы решить вопросы, связанные с трудоустройством и обустройством быта после освобождения.

Отпуск продлится четыре дня.

Необходимо отметить, что опыт предоставления подобных отпусков практикуется и в других колониях Мордовии.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su