В Ичалковском и Большеигнатовском районах продавалась колбаса неизвестного происхождения

В Ичалковском и Большеигнатовском районах Мордовии были зафиксированы факты продажи мясной продукции неизвестного происхождения.

В ходе проведения специальных проверок сотрудники Россельхознадзора установили, что в магазинах, расположенных на территории указанных районов, продается колбаса и ветчина без ветеринарно-сопроводительной документации, которая подтверждала бы источник происхождения продукции и её соответствие санитарным нормам.

Владельцы указанных торговых заведений были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, директорам магазинов были выданы предписания об устранении выявленных нарушений.

Источник: ursn-rm.ru