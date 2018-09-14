В Торбеево хулиганы подожгли мусорные контейнеры

В Торбеево неизвестные правонарушители подожгли мусорные контейнеры.

Недавно на территории второго микрорайона указанного населенного пункта произошел крупный пожар. Загорелись мусорные контейнеры. Было установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог. Неизвестные хулиганы решили скрасить свой досуг, устроив яркое зрелище.

Владелец загоревшихся мусорных контейнеров обратился в полицию. В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают хулиганов.

Стоит отметить, что в результате пожара владельцу контейнеров был нанесен ущерб, сумма которого составляет несколько десятков тысяч рублей.

По информации «Известий Мордовии».