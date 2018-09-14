В Саранске за продажу фальшивых справок осудили врача-эксперта

В Саранске суд вынес приговор в отношении врача-эксперта, продававшего фальшивые медицинские справки.

В период с сентября 2017 года по январь 2018 года осужденная, занимая должность врача - судебно-медицинского эксперта ГКУЗ РМ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы», продавала поддельные медицинские заключения о наличии (отсутствии) у автомобилистов медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Перед началом преступной деятельности осужденная приобрела поддельные печати.

Решением Ленинского районного суда города Саранска злоумышленница была приговорена к 1 году ограничения свободы.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru