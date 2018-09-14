В Саранске столкнулись несколько легковушек

В Саранске произошло ДТП с участием нескольких легковых автомобилей.

Указанное происшествие произошло 14 сентября, около 13:00 на улице Рабочей. Не смогли поделить дорогу несколько автомобилей. О точном количестве транспортных средств, попавших в данную аварию, пока что неизвестно. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель одной из машин, совершая поворот, не уступил дорогу другим участникам движения.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, неизвестно.

По информации, которая была опубликована очевидцами происшествия в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Источник: vk.com/saransk_photo