В одном из сел Мордовии бродячие собаки загрызли отару овец

В Мордовии бездомные собаки загрызли отару овец.

В Торбеевском районе Мордовии бродячие собаки скоро перестанут вызывать чувство жалости у местных жителей. Беспризорные животные организовались в самую настоящую стаю и теперь держат в страже жителей указанного района.

Очередным поводом для волнения стал инцидент, который недавно произошел в селе Аксеновка. На улице Садовой бродячие собаки перегрызли целую отару овец. Возместит ли кто-нибудь убытки, которые понес владелец овец, неизвестно.

Стоит отметить, что следующими жертвами собак могут стать люди.

По информации «Известий Мордовии».