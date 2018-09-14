В Саранске водитель легковушки сбил коляску с ребенком

В Саранске водитель легкового автомобиля совершил наезд на коляску, внутри которой находился 2-летний ребенок.

Происшествие, которое могло обернуться страшной трагедией, произошло вечером 13 сентября по адресу – улица Энгельса. Гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2115, на пешеходном переходе совершил наезд на коляску, внутри которой находился 2-летний мальчик.

Ребенок был доставлен в ближайшую больницу. Травмы, полученные малышом, оказались неопасными.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении.

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф