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В Саранске водитель легковушки сбил коляску с ребенком

В Саранске водитель легковушки сбил коляску с ребенком

В Саранске водитель легкового автомобиля совершил наезд на коляску, внутри которой находился 2-летний ребенок.

Происшествие, которое могло обернуться страшной трагедией, произошло вечером 13 сентября по адресу – улица Энгельса. Гражданин, управлявший легковым автомобилем марки ВАЗ-2115, на пешеходном переходе совершил наезд на коляску, внутри которой находился 2-летний мальчик.

Ребенок был доставлен в ближайшую больницу. Травмы, полученные малышом, оказались неопасными.

Сотрудники Госавтоинспекции возбудили дело об административном правонарушении. 

По информации УГИБДД РФ по Республике Мордовия.


Источник: гибдд.рф