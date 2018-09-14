Три жителя Саранска подозреваются в незаконном хранении наркотиков

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали троих местных жителей, которые подозреваются в незаконном хранении наркотиков.

Представители правоохранительных органов задержали на улицах Саранска троих местных жителей, в ходе личного досмотра которых были обнаружены и конфискованы синтетические наркотические средства массами 1,4; 0,52 и 0,39 грамма.

Горожане признались, что приобрели наркотики в Интернете.

Сотрудники полиции возбудили уголовные дела в отношении подозреваемых.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф