В Саранске водитель маршрутного такси сбил пожилого мужчину

В Саранске пожилой мужчина попал под колеса маршрутного такси.

Данное происшествие произошло вечером 13 сентября по адресу – улица Победы. Гражданин, управлявший пассажирским микроавтобусом марки «Фиат», в определенный момент движения допустил наезд на 65-летнего мужчину.

Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пешехода многочисленные синяки и ушибы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

По информации, опубликованной пресс-службой УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф