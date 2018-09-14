В Саранске водитель маршрутного такси сбил пожилого мужчину

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В Саранске пожилой мужчина попал под колеса маршрутного такси.
Данное происшествие произошло вечером 13 сентября по адресу – улица Победы. Гражданин, управлявший пассажирским микроавтобусом марки «Фиат», в определенный момент движения допустил наезд на 65-летнего мужчину.
Прибывшие на место происшествия медики диагностировали у пешехода многочисленные синяки и ушибы.
Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.
По информации, опубликованной пресс-службой УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф