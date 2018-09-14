Мордовские спортсменки завоевали золотые медали в эстафете первенства России

Спортсменки из Мордовии успешно выступают на первенстве России по летнему биатлону.

В настоящее время в Уфе проходит первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек возрастом от 18 до 19 лет. Данные соревнования завершатся 16 сентября.

13 сентября спортсмены приняли участие в кросс-эстафете. В гонке среди девушек первое место заняла команда Мордовии, в состав которой входят Кристина Петяева, Дарина Лукина и Любовь Калинина. Серебряные медали получили представительницы Мурманской области. Третье место завоевали спортсменки из Новосибирской области.

15 сентября состоятся гонки на роллерах.

Источник: e-mordovia.ru