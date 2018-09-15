В Большеберезниковском районе в ДТП пострадали два человека

В Большеберезниковском районе произошла автомобильная авария, в результате которой телесные повреждения получили два человека.

Ранним утром 14 сентября на одном из участков дороги, которая пролегает между Саранском и Дубенками, водитель автомобиля неустановленной марки внезапно потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в другую машину.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.

Точная причина ДТП пока что неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru