В Ромодановском районе горела надворная постройка

В Ромодановском районе произошел пожар на территории частного подворья.

Днем 14 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на территории частного подворья, расположенного в деревне Ивановка, на улице Центральной, произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит хозяйственная постройка. Пламя распространилось на площади 6 квадратных метров.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на расположенный поблизости жилой дом.

В результате воспламенения надворной постройки никто не пострадал.

Причина возгорания строения пока что неизвестна.

Источник: 13.mchs.gov.ru