В Инсаре автомобиль сбил велосипедиста

В Инсаре велосипедист попал под колеса автомобиля.

Утром 14 сентября водитель автомобиля неизвестной марки, двигаясь по улице Московской, не сумел справиться с управлением, вследствие чего транспортное средство на полном ходу совершило наезд на велосипедиста.

Велосипедисты был травмирован. О характере телесных повреждений, которые были получены пострадавшим, в данный момент нет никакой информации.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru