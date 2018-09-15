В Мордовии предстали перед судом два наркоторговца

В Мордовии суд вынес приговор в отношении двух наркоторговцев.

Весной нынешнего года сотрудники правоохранительных органов пресекли противоправную деятельность жителя Нижегородской области и мужчины, который имеет гражданство Российской Федерации и Республики Молдова. Преступники занимались сбытом синтетических наркотиков.

В квартире, которую арендовали злоумышленники, стражи порядка обнаружили и конфисковали 0,47 кг наркотиков.

Решением суда наркоторговцы были приговорены к 6 и 6,5 годам лишения свободы.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф