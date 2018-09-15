В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе Мордовии по причине наезда автомобиля на препятствие пострадал человек.

Указанное происшествие произошло утром 14 сентября на территории населенного пункта Александровка. Водитель автомобиля, марка которого пока что не сообщается, в определенный момент движения не смог полноценно проконтролировать ситуация на дороге и совершил наезд препятствие.

Один человек получил телесные повреждения. В каком состоянии в настоящее время находится пострадавший, неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине произошло данное происшествие.

Источник: 13.mchs.gov.ru